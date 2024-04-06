"Ищи. Ниже. Попал!": Олещук показал сбивание "Шахедов" на Херсонщине
Командующий Воздушных сил Николай Олещук показал боевую работу мобильных огневых групп на Херсонщине, которые в ночь на 6 апреля сбили 6 российских дронов-камикадзе.
Источник: генерал-лейтенант Олещук в Telegram
Прямая речь: "Шесть сбитых "Шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 года - на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады!
На видео - боевая работа херсонцев по вражеским ударным БпЛА. Спасибо, воины!".
Детали: В то же время в ГПСУ сообщают, что пограничники Морской охраны ночью сбили крылатую ракету в Одесской области: при поражении она взорвалась над морем.
Напомним: В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Шахед", а также шестью ракетами различных типов. ПВО сбила две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".