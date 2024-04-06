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Харьков: количество погибших возросло до семи – НПУ

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 15:13
Харьков: количество погибших возросло до семи – НПУ
фото: НПУ

Из-за ночного удара по Шевченковскому району Харькова погибли семь человек, еще 11 ранены.

Источник: начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов в Twitter

Детали: По данным НПУ, Харьков россияне атаковали из С-300 - между двумя обстрелами было менее 30 минут.

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Прямая речь Болвинова: "Враг снова бил дважды - прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре.

Полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Посреди избитых девятиэтажек - две воронки, размером 5 на 5 метров.

К сожалению, имеем семерых погибших в результате этой атаки. Еще одиннадцать человек получили ранения".

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Напомним: В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.

Темы: Харьковракетный удар
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