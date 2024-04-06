Россияне снова ударили по Харькову: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

Российские войска в субботу днем нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, есть один погибший и 3 пострадавших.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.

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По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами".

Детали: Терехов сообщил, что, по предварительной информации, удар был управляемыми авиабомбами (КАБ).

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Он также отметил, что, кроме одного погибшего, в результате удара "есть раненые". Количество раненых мэр не уточнил.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акуботравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Повреждены учебное заведение и жилая инфраструктура.

Что предшествовало: Из-за ночного удара по Шевченковскому району Харькова погибли семь человек, еще 11 ранены.