Нардеп рассказал, когда могут голосовать за законопроект о мобилизации

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в субботу не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Комитет по вопросам обороны сегодня НЕ завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации.

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Продолжение подготовки таблицы ко второму чтению будет в понедельник (может и вторник) на следующей неделе.

Ну и 10 апреля очень вероятно уже будет в зале Рады начало рассмотрения. А 11-го финальное голосование".

Детали: Железняк напомнил, что в сессионном зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия законопроекта будет понятна после рассмотрения парламентом и голосования в целом.

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Что предшествовало: 29 марта сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

После этого члены Комитета работали над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.

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