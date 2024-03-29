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Комитет ВР рассмотрел все депутатские правки к законопроекту о мобилизации

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинПятница, 29 марта 2024, 12:57
Комитет ВР рассмотрел все депутатские правки к законопроекту о мобилизации
Фото: Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прошел все правки к законопроекту о мобилизации".

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Детали: В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.

Теперь члены Комитета по вопросам нацбезопасности будут работать над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.

Начало рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента будет зависеть от сроков завершения этой работы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
  • Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нарабатывает проект к рассмотрению во втором чтении с 27 февраля.
  • Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
  • В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
  • Председатель Рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект о мобилизации в сессионном зале могут рассматривать в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее.

Темы: мобилизацияВерховная Рада
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