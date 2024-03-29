Комитет ВР рассмотрел все депутатские правки к законопроекту о мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прошел все правки к законопроекту о мобилизации".
Детали: В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.
Теперь члены Комитета по вопросам нацбезопасности будут работать над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.
Начало рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента будет зависеть от сроков завершения этой работы.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нарабатывает проект к рассмотрению во втором чтении с 27 февраля.
- Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
- В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
- Председатель Рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект о мобилизации в сессионном зале могут рассматривать в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее.