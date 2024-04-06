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Зеленский о планах россиян мобилизовать 300 тысяч: Не факт, что это окончательное количество

Катерина ТищенкоСуббота, 6 апреля 2024, 19:44
Зеленский о планах россиян мобилизовать 300 тысяч: Не факт, что это окончательное количество
Владимир Зеленский в интервью журналистам марафона, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца на их подготовку, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.

Источник: Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "300 тысяч – не факт, что это конечное количество военных, которые они мобилизуют. Второе – согласно информации нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.

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Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас, и должны быть готовыми".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Силам обороны мало только сдерживать наступление россиян, а "желательно делать соответствующие военные предпосылки" и "осуществлять соответствующие удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы им срывать контрнаступательные действия".

"Скажу откровенно, без лишних деталей, вся эта информация нами передана нашим партнерам – что нам надо, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта", - подчеркнул президент.

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Он вновь заявил, что на сегодня ситуация на фронте "сложная, но стабилизирована, враг не продвигается".

Прямая речь: "А для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, личный состав должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит, бригады, которые должны быть подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва – не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт и тому подобное. Такие бригады должны быть подготовлены и укомплектованы.

Все эти данные с конкретным количеством бригад, конкретным количеством людей личного состава, конкретным количеством соответствующей техники для различных направлений – все это передано нашим партнерам. Они все это знают и имеют даты, когда мы видим те или иные наступления и риски со стороны россиян и где мы видим, в каком направлении, с деталями, мы можем сорвать их планы".

Что предшествовало: 3-го апреля Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Темы: ЗеленскийРосcиямобилизациявойна
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