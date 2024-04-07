Bloomberg: Китай предоставляет России спутниковые снимки для ударов по Украине

Китай усилил свою поддержку России на фоне войны против Украины, предоставляя в частности спутниковые снимки Кремлю для ударов по украинским целям.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "На фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков, по словам людей, знакомых с этим вопросом".

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Детали: Один из источников издания сообщил, что поддержка Китая также включает оптику, топливо для ракет и усиление космического сотрудничества.

Bloomberg напоминает, что Пекин пытается показать себя нейтральным на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако, отмечает издание, в 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Вместе с тем Россия увеличила экспорт в Китай таких товаров, как уголь и нефть.

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Дословно: "Важно, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям с ограниченным доступом, включая чипы и интегральные схемы, используемые в вооружении или необходимые для его создания. США и Европейский Союз внесли в список несколько китайских фирм, осуществляющих эти передачи, но торговля не демонстрирует признаков сворачивания".

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил союзникам, по данным СМИ, тревожную информацию о масштабах сотрудничества между Китаем и Россией, а от Минфина США прозвучали предупреждения в адрес Пекина, что компании, которые помогают РФ товарами и технологиями для ВПК, ждут серьезные последствия.

Напомним: Ранее на этой неделе Госдеп США предостерег Китай от любой помощи РФ в войне против Украины

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, во время "саммита мира" в Швейцарии. В противном случае Пекин угрожает бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.