Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Ночью россияне атаковали Украину 17 "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

В общем враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски Сил обороны на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.