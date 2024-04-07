В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник

По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: По данным источника УП, появились уточненные данные об ударе украинских беспилотников ГУР по военному аэродрому в российском Ейске.

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Согласно им, 5 апреля аэродром атаковали украинские БпЛА.

В результате атаки поражены с различными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЭ-200.

Также уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

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Дословно: "Охрана аэропорта осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ.

Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ".

Предыстория: Утром 5 апреля благодаря совместной операции Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил Украины были поражены беспилотниками три военных аэродрома на территории России. Тогда отмечалось, что в Ейске было полностью уничтожено два Су-25 и погибли 4 военнослужащих вражеской армии.