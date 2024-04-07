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ГУР о взрыве беспилотника на ЗАЭС: Имитационные удары РФ – постоянная практика

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 20:49
ГУР о взрыве беспилотника на ЗАЭС: Имитационные удары РФ – постоянная практика
Андрей Юсов, фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В Главном управлении разведки заявили, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС, а имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС.

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Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов.

Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС, только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроля над важным объектом атомной энергетики".

Что предшествовало: В воскресенье Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории оккупированной Запорожской АЭС. Россияне традиционно обвинили в этом Украину.

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Темы: ГУРЗАЭСвзрывбеспилотники
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