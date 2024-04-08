В Одесской области российский "Шахед" попал в логистически-транспортный объект
Во время ночной атаки вражеских "Шахедов" были повреждены логистически-транспортный объект и АЗС в Одесской области.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "К сожалению, есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются.
Падением обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали".
Детали: Военные уточнили, что ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.
Под прицелом врага была критическая инфраструктура.
"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов", - отмечают Силы обороны юга.
И добавляют, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбили в Одесской области, 2 - в Николаевской области, 1 - в Кировоградской области.