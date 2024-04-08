В Одесской области российский "Шахед" попал в логистически-транспортный объект

Во время ночной атаки вражеских "Шахедов" были повреждены логистически-транспортный объект и АЗС в Одесской области.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "К сожалению, есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются.

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Падением обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали".

Детали: Военные уточнили, что ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

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"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов", - отмечают Силы обороны юга.

И добавляют, что в их операционной зоне удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбили в Одесской области, 2 - в Николаевской области, 1 - в Кировоградской области.