Прорыв дамбы в РФ: власти Оренбурга призвали всех жителей немедленно покинуть город

Мэр российского Оренбурга Сергей Салмин призвал абсолютно всех жителей города эвакуироваться из-за возможного затопления после прорыва дамбы в Орске.

Источник: Салмин в Telegram

Прямая речь: "Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизнь близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию!"

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Детали: По его словам, ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. "Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - отметил он.

Салмин сообщил, что по состоянию на 8 апреля ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается, в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня утром уровень воды в реке Урал составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см.

Уже подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. 188 из них - за последние сутки.

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Справочно: По последней переписи населения, в Оренбурге проживало 543 654 человека.

Что предшествовало: 5 апреля в Орске Оренбургской области РФ произошел прорыв дамбы на реке Урал. Многие районы города затопило. Под угрозой подтопления оказались и другие города, к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга составлял 864 см, до критической отметки осталось 66 см. Паводковая ситуация остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.