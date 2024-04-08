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Россия ударила по промышленности в Запорожье: 6 человек пострадали

Анастасия ПроцПонедельник, 8 апреля 2024, 15:19
Россия ударила по промышленности в Запорожье: 6 человек пострадали
Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Российские войска 8 апреля днем атаковали промышленный объект в Запорожье, в результате ракетного удара пострадали 6 человек.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

 
Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь Федорова: "Россияне вновь ударили по промышленному объекту в Запорожье. Известно о 6 пострадавших. Последствия ракетной атаки уточняются".

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Детали: По словам Куртева, повреждены объект инфраструктуры, 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.

Предыстория:

  • 5 апреля Россия ударила по Запорожью, в результате ракетной атаки погибли четыре человека, еще 23 пострадали.

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Темы: Запорожьеракетный удар
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