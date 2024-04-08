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Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 19:04
Ракетный удар по предприятию в Запорожье: погибли три человека
Фото - Запорожская областная прокуратура

В результате российского ракетного удара по промышленному предприятию в Запорожье, погибли трое гражданских людей.

Источник: Запорожская областная прокуратура, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Как сообщают в прокуратуре, 8 апреля 2024 около 12:30 российские войска нанесли удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий. В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также ранены.

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Дословно: "При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

Дополнено: Глава ОВА уточнил, что 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

Предварительно повреждено 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек, заведение здравоохранения и заведение культуры.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Днем 8 апреля глава Запорожской ОВА сообщал о 6 пострадавших в результате удара.

 
фото -  Запорожская областная прокуратура
 
фото -  Запорожская областная прокуратура

Темы: ракетный ударЗапорожье
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