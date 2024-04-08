Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве – военному УГО объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.

Источник: Офис генерального прокурора, УП

Дословно: "Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащему Управления государственной охраны Украины сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, вечером 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным "Украинской правды", правоохранители будут ходатайствовать об аресте без права залога.

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Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется территориальным управлением ГБР в городе Киеве.