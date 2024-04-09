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Руководитель Минкульта отреагировал на хейт вокруг бронирования работников цирка и медиа

Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 10:51
Руководитель Минкульта отреагировал на хейт вокруг бронирования работников цирка и медиа
РОСТИСЛАВ КАРАНДЕЕВ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа — проявление неуважения к тем, кто честно и качественно выполняет свою работу. Также Карандеев отметил значение культуры в стране, которая воюет.

Источник: Ростислав Карандеев в Facebook

Прямая речь: "Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела".

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Детали: По словам исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики, коллектив постоянно гастролирует по всей территории Украины, выступает в госпиталях, в укрытиях и неприспособленных помещениях, а также выезжает на деоккупированные территории. За 2023 год коллективом было проведено 1510 спектаклей которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях, добавляет Карандеев.

"Обязанность власти - обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива, как и каждого другого учреждения культуры, который, несмотря на вызовы войны, не прекратил свою деятельность, не разбежался по заграницам, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу".

Карандеев также прокомментировал бронирование работников медиа.

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Прямая речь: "Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована".

Предыстория:

  • 8 апреля стало известно, что в Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации. Также такой статус получили некоторые цирки, музеи, заповедники и ансамбли.
  • 30 января Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.

Темы: Минкультурымобилизация
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