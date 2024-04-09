Экс-руководительницу Медсил Остащенко списали из армии по решению ВВК
Предыдущая руководительница Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета.
Источник: ответ Управления прессы и информации Министерства обороны на запрос УП
Дословно пресс-служба: "Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Основанием для увольнения стало выданное военно-врачебной комиссией свидетельство о болезни Татьяны Остащенко с заключением о ее непригодности к военной службе с исключением с воинского учета".
Детали: Как свидетельствует дата увольнения, Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.
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Предыстория:
- В ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Татьяну Остащенко с должности командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука.
- Перед этим "Украинская правда" писала, что министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
- На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.