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В Минобороны подумывают над увольнением трех командующих – источники

"Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 18:09
В Минобороны подумывают над увольнением трех командующих – источники
коллаж УП

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в военно-политическом руководстве

Детали: По данным источников УП, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.

О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается.

Оснований для увольнения Наева источники также не уточняют. В то же время, по данным УП, он может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается обороны Херсонщины в 2022 году.

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"Украинская правда" обратилась по вопросу вероятных увольнений командующих в Офис президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства.

В то же время один из собеседников УП отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

Темы: МинобороныВооруженные силывойна
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