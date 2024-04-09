Убийство подростка в Киеве: служащий УГО был пьян, вины не признает - ГБР

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиняемый в убийстве подростка в Киеве, не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На фоне этого инцидента в соцсетях начала распространяться дезинформация, что якобы это бывший работник ГБР. Подчеркиваю, что это не соответствует действительности. Это - военнослужащий, водитель Управления государственной охраны, который сейчас отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве. Он сейчас находится в СИЗО, вскоре ему будет избрана мера пресечения (следователи ходатайствуют о содержании под стражей без права залога)".

Детали: Сапьян добавила, что Управление государственной охраны и его руководство максимально способствуют следствию.

Советник уточнила, что на момент совершения преступления военнослужащий не был при исполнении служебных обязанностей.

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По результатам экспертизы, подозреваемый был пьян (1,2 промилле алкоголя в крови).

Задержанный не признает своей вины. Он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

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