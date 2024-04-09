Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убийство подростка в Киеве: служащий УГО был пьян, вины не признает - ГБР

Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 13:27
Убийство подростка в Киеве: служащий УГО был пьян, вины не признает - ГБР
фото прокуратуры

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиняемый в убийстве подростка в Киеве, не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На фоне этого инцидента в соцсетях начала распространяться дезинформация, что якобы это бывший работник ГБР. Подчеркиваю, что это не соответствует действительности. Это - военнослужащий, водитель Управления государственной охраны, который сейчас отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Реклама:

Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве. Он сейчас находится в СИЗО, вскоре ему будет избрана мера пресечения (следователи ходатайствуют о содержании под стражей без права залога)".

Детали: Сапьян добавила, что Управление государственной охраны и его руководство максимально способствуют следствию.

Советник уточнила, что на момент совершения преступления военнослужащий не был при исполнении служебных обязанностей.

ВИДЕО ДНЯ

По результатам экспертизы, подозреваемый был пьян (1,2 промилле алкоголя в крови).

Задержанный не признает своей вины. Он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

Читайте также: Мужчина, который напал на подростка на фуникулере, находится под стражей: что известно о трагедии

Темы: убийствоКиевУГОГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
убийство
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве – военному УГО объявили подозрение
NYT: Пилота Кузьминова в Испании убили из пистолета Макарова, хотели оставить послание
Убийство украинки в Германии: россиянка и немец могли планировать убийство, чтобы завладеть ребенком
Последние новости
18:53
Суд отменил арест 20% акций Lifecell
18:51
Антикоррупцонные органы начали проверку образа жизни генерала СБУ Витюка – СМИ
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
Все новости...
Реклама: