Шмыгаль поручил сделать справедливую систему бронирования: чтобы не было спекуляций

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 апреля поручил разработать обновленное и более справедливое постановление о бронировании и определить перечень объектов критической инфраструктуры.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Одновременно имеем понимание, что эффективная оборона - это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура".

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Детали: По его словам, одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. "Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", - подчеркнул он.

Прямая речь Шмыгаля: "Поэтому даю поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры".

Больше деталей: Премьер подчеркнул, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в Украине.

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