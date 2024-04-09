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Шмыгаль поручил сделать справедливую систему бронирования: чтобы не было спекуляций

Станислав ПогориловВторник, 9 апреля 2024, 14:42
Шмыгаль поручил сделать справедливую систему бронирования: чтобы не было спекуляций
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 апреля поручил разработать обновленное и более справедливое постановление о бронировании и определить перечень объектов критической инфраструктуры.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Одновременно имеем понимание, что эффективная оборона - это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура".

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Детали: По его словам, одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. "Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", - подчеркнул он.

Прямая речь Шмыгаля: "Поэтому даю поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры".

Больше деталей: Премьер подчеркнул, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в Украине.

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Предистория:

  • 30 января Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.
  • В марте 2024 года Шмыгаль заявлял, что Кабмин нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влияния на экономику.
  • 8 апреля стало известно, что в Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации. Также такой статус получили некоторые цирки, музеи, заповедники и ансамбли.
  • 9 апреля исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа — проявление неуважения к тем, кто честно и качественно выполняет свою работу. Также Карандеев отметил значение культуры в стране, которая воюет.

Темы: Шмыгальмобилизациявойна
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