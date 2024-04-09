В НАТО считают, что большинство российских танков в последние месяцы Украина уничтожила FPV-дронами

Более двух третей российских танков за последние два месяца украинские военные уничтожили FPV-дронами. Представитель НАТО отмечает, что это свидетельствует о все большем возложении Киева на беспилотники.

Источник: издание Foreign Policy со ссылкой на официального представителя НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: Как говорится в материале, FPV-дроны, которые используют в ВСУ, имеют невысокую эффективность. Они оснащены дешевыми камерами, что затрудняет прицеливание ночью или в облачную погоду, и часто несут самодельные боеприпасы, которые иногда взрываются посреди полета или вообще не срабатывают.

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Аналитики, которых опросил Foreign Policy, считают, что атаки FPV-дронов на российские танки имеют неоднозначные результаты.

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли утверждает, что общая точность FPV-беспилотников составляет менее 50%, а в некоторых случаях для уничтожения танка требуется 10 или более дронов.

В то же время, отмечает Ли, у России заканчиваются бронемашины и танки, поэтому при сохранении нынешней динамики на поле боя Москва может потерять численное преимущество в танках и усложнить себе проведение наступательных операций в будущем.

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"Проблема в том, что Россия получает много живой силы", – подчеркивает аналитик.

Напомним, в начале года разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам трудно им противодействовать.