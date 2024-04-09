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Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации, рассмотрят отдельно – источники

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинВторник, 9 апреля 2024, 20:27
Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации, рассмотрят отдельно – источники
Фото: Getty Images

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.

Источник: собеседники "Украинской правды" в оборонном комитете

Детали: Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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В письме к министру обороны Рустему Умерову, которым УП располагает, Сырский отмечает необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

Дословно из письма Сырского: "Вместе с тем, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте".

 

Детали: Обсуждение соответствующего вопроса состоялось на заседании Кабмина 9 апреля.

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Правительство согласилось с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.

Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

"Украинская правда" публикует выписку из протокола заседания Кабинета министров, на котором было принято такое решение.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

 

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете "Голос Украины", то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
  • Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
  • 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки, поданные народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Темы: мобилизациявойна
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