Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации, рассмотрят отдельно – источники
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению.
Источник: собеседники "Украинской правды" в оборонном комитете
Детали: Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
В письме к министру обороны Рустему Умерову, которым УП располагает, Сырский отмечает необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.
Дословно из письма Сырского: "Вместе с тем, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте".
Детали: Обсуждение соответствующего вопроса состоялось на заседании Кабмина 9 апреля.
Правительство согласилось с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.
Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.
"Украинская правда" публикует выписку из протокола заседания Кабинета министров, на котором было принято такое решение.
Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.
В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете "Голос Украины", то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Среди прочего проект закона предусматривал положения о демобилизации военнослужащих.
- Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- 29 марта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все правки, поданные народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.