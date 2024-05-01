В Одессе во время ночной атаки баллистикой погибли три человека
В ночь на среду в Одессе из-за ракетной атаки россиян погибли три человека, еще трое были ранены.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Детали: По его словам, враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.
В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Дополнено в 3.15: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери.
По его словам, утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.
Прямая речь Труханова: "Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья".
Напомним:
- Около полуночи военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие.
- В 23:48 сообщили о повторном применении баллистического вооружения. В городе прозвучало несколько взрывов.
- Местное одесское издание написало, что над городом сбили разведывательные дроны.