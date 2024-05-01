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В Одессе во время ночной атаки баллистикой погибли три человека

Алена ИвашкивСреда, 1 мая 2024, 01:17
В Одессе во время ночной атаки баллистикой погибли три человека
фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на среду в Одессе из-за ракетной атаки россиян погибли три человека, еще трое были ранены.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Детали: По его словам, враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.

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В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. 

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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Дополнено в 3.15: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. 

По его словам, утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.

Прямая речь Труханова: "Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья".

Напомним: 

  • Около полуночи военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие.
  • В 23:48 сообщили о повторном применении баллистического вооружения. В городе прозвучало несколько взрывов. 
  • Местное одесское издание написало, что над городом сбили разведывательные дроны.

Темы: Одессавойнаракетный удар
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