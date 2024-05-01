В Одессе во время ночной атаки баллистикой погибли три человека

В ночь на среду в Одессе из-за ракетной атаки россиян погибли три человека, еще трое были ранены.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Детали: По его словам, враг атаковал Одессу баллистическими ракетами.

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В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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Дополнено в 3.15: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери.

По его словам, утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.

Прямая речь Труханова: "Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья".

Напомним: