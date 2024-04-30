На юге Украины воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы

Вечером 30 апреля в южных областях Украины объявили воздушную тревогу, связанную с баллистической угрозой.

Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне", "Думская"

Детали: В 23:26 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие. В 23:48 сообщили о повторном запуске в Одессу.

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Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе раздалось несколько взрывов.

Местное одесское издание написало, что над городом сбили разведывательные дроны.

Кроме того, есть информация, что выбиты окна на железнодорожном вокзале Одессы.

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00.17 раздался отбой воздушной тревоги.