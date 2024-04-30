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На юге Украины воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 30 апреля 2024, 23:54
На юге Украины воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы
Карта воздушных тревог – alerts.in.ua

Вечером 30 апреля в южных областях Украины объявили воздушную тревогу, связанную с баллистической угрозой.

Источник: Воздушные силы в Telegram, "Суспільне", "Думская"

Детали: В 23:26 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие. В 23:48 сообщили о повторном запуске в Одессу.

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Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе раздалось несколько взрывов.

Местное одесское издание написало, что над городом сбили разведывательные дроны.

Кроме того, есть информация, что выбиты окна на железнодорожном вокзале Одессы.

ВИДЕО ДНЯ

00.17 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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