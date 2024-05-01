В Запорожье и районе построят 5 подземных школ − ОВА

В городе Запорожье и в Запорожском районе построят 5 подземных школ, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Первые 5 подземных школ построим в Запорожской области. Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства − до 500 миллионов гривен".

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Детали: По словам Федорова, 3 школы планируют построить в городе Запорожье и еще 2 в Запорожском районе. Он подчеркнул, что первые тендеры на строительство объявят уже на этой неделе.

Предполагается, что подземные школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.

"Наша цель − предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе − 10 подземных школ", − подытожил Федоров.

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