В Запорожье и районе построят 5 подземных школ − ОВА
В городе Запорожье и в Запорожском районе построят 5 подземных школ, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Первые 5 подземных школ построим в Запорожской области. Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды. Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства − до 500 миллионов гривен".
Детали: По словам Федорова, 3 школы планируют построить в городе Запорожье и еще 2 в Запорожском районе. Он подчеркнул, что первые тендеры на строительство объявят уже на этой неделе.
Предполагается, что подземные школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.
"Наша цель − предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе − 10 подземных школ", − подытожил Федоров.
Предыстория:
- Первую подземную школу начали строить в Харькове. Сообщалось, что ее смогут посещать 450 детей, а если обучение будет проходить в две смены, то 900. Городской голова Игорь Терехов прогнозировал, что обучение в этой школе начнется уже в марте. Однако строительство закончили только в начале апреля. Сейчас идут последние приготовления перед открытием.