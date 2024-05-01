НПЗ в Рязани и Воронежской области атаковали дроны ГУР – источник

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России в ночь на 1 мая поразили беспилотники Главного управления разведки Минобороны, спецоперацией ГУР была и атака на НПЗ в Воронежской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь источника: "Военная цель в Рязани поражена. Есть значительные повреждения, было ярко".

Реклама:

Детали: По словам источника, последствия атаки в Воронежской области РФ уточняются, но известно, что БПЛА попали в АО "Воронежнефтепродукт".

В ГУР МОУ обычно официально не подтверждают и не опровергают спецоперации разведки. В то же время в ведомстве отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы, которые питают российский военно-промышленный комплекс, являются законной военной целью Украины, которая 11 год противостоит вооруженной агрессии РФ.

Что предшествовало: По данным российских властей, в ночь на среду 1 мая 2024 года беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Рязанский нефтеперерабатывающий завод и "Воронежнефтепродукт" находятся под контролем НК "Роснефть".