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В Харькове взрывы: россияне запустили КАБы, есть прилет в частный дом

Станислав ПогориловСреда, 1 мая 2024, 10:39
В Харькове взрывы: россияне запустили КАБы, есть прилет в частный дом
Фото: карта тревог

Полиция Харьковской области сообщила о взрывах в Харькове, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, в настоящее время известно о прилете, повреждены десять частных домохозяйств, без погибших и раненых.

Источник: полиция Харьковщины, Воздушные силы мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно: "В Харькове слышны взрывы. Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога".

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Детали: Сообщается, что тактическая авиация российских войск запустила управляемые авиационные бомбы.

Обновлено. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, прилет произошел в частный дом на окраине города, о пострадавших и разрушениях информация уточняется.

Что предшествовало: 30 апреля во время удара российских войск по Харькову один человек погиб, девять жителей были ранены.

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Темы: Харьковвзрыввойна
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