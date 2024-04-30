Россияне ударили по Харькову: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых

Харьков утром 30 апреля находится под ударом россиян, мэр города Игорь Терехов сообщил о двух прилетах, один человек погиб, девять жителей ранены.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: В Харькове слышны взрывы - город под ударом агрессора. Будьте осторожны.

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Детали: Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения, также опасность связана с запуском управляемых авиационных бомб.

Обновлено: Терехов сообщил о двух прилетах по гражданским объектам в Киевском и Холодногорском районах.

Прямая речь: "В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется. В то же время, угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется. Будьте осторожны".

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Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации, погибли два человека, шестеро были ранены.

Позже Терехов сообщил, что по уточненной информации один человек погиб, еще семеро были ранены.

Синегубов сообщил, что количество раненых увеличилось до девяти человек.

Прямая речь: "Девять человек ранены и один человек погиб в результате вражеского обстрела авиабомбами Харькова. Погибший - 24-летний гражданский мужчина, работал на предприятии. Был на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Ушел из жизни в результате осколочного ранения".

По его словам, среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина - все со взрывными травмами.

Также шести людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс.

Глава ОГА рассказал, что первое попадание было зафиксировано в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку. Более 40 гаражей разбиты. Загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Второй удар осуществлен по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания.

Что предшествовало: Российские войска вечером 29 апреля нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову на Харьковском района. Ранения получила одна женщина.