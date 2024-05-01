Оккупанты ударили по Харьковской области: убили двух человек в машине

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине".

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Фото ГСЧС

Дополнено: Позже он добавил, что по состоянию на 13 часов стало известно, что количество пострадавших возросло до 6. Среди них 11-летний мальчик.

Прямая речь главы ОВА: "Погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местные, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа. 74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение со взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Детали: 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем оказана необходимая медпомощь.

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Фото ГСЧС

Россияне во время этой атаки уничтожили частный дом, повредили административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей.

фото ГСЧС

По данным ГСЧС, горело 8 авто. Спасатели оперативно потушили пожары.

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