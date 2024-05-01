Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Оккупанты ударили по Харьковской области: убили двух человек в машине

Ирина БалачукСреда, 1 мая 2024, 13:38
Оккупанты ударили по Харьковской области: убили двух человек в машине
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Дополнено: Позже он добавил, что по состоянию на 13 часов стало известно, что количество пострадавших возросло до 6. Среди них 11-летний мальчик.

Прямая речь главы ОВА: "Погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местные, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа. 74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение со взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Детали: 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем оказана необходимая медпомощь. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ГСЧС

Россияне во время этой атаки уничтожили частный дом, повредили административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей. 

 
фото ГСЧС

По данным ГСЧС, горело 8 авто. Спасатели оперативно потушили пожары.

Предыстория: 

  • Ранее полиция Харьковской области сообщила о взрывах в Харькове, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, в настоящее время известно о прилете, повреждены десять частных домохозяйств, без погибших и раненых.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Харьковская область
Россияне обстреляли село Лелюковка на Харьковщине, погибла женщина
Россияне ударили по частному дому в Купянске, из-под завалов достали женщину
Россияне ранили четырех гражданских в Харьковской и Донецкой областях
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: