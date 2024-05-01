Оккупанты ударили по Харьковской области: убили двух человек в машине
Два человека погибли и еще два получили ранения в результате российских ударов управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине".
Дополнено: Позже он добавил, что по состоянию на 13 часов стало известно, что количество пострадавших возросло до 6. Среди них 11-летний мальчик.
Прямая речь главы ОВА: "Погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местные, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа. 74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение со взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее".
Детали: 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем оказана необходимая медпомощь.
Россияне во время этой атаки уничтожили частный дом, повредили административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей.
По данным ГСЧС, горело 8 авто. Спасатели оперативно потушили пожары.
Предыстория:
- Ранее полиция Харьковской области сообщила о взрывах в Харькове, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, в настоящее время известно о прилете, повреждены десять частных домохозяйств, без погибших и раненых.