Минобороны открыло в Украине уже 19 центров рекрутинга: новый появился на Закарпатье

1 мая на Закарпатье начал работу новый центр рекрутинга, таких центров в целом по стране открыли уже 19.

Источник: заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в Facebook

Дословно: "Сегодня (1 мая - ред.) в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии. Местонахождение: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАПа).

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Время работы центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу до 13:00...

Это уже 19-й центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране".

Детали: По словам Калмыковой, если потенциальный рекрут ищет информацию о вакансиях и условиях службы, то может посетить центр.

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Она напомнила, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, их функция сугубо информативная.

В частности, в новом центре доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил, Нацгвардии, и Государственной пограничной службы.

Заместитель министра уточнила, что рекрутирование также возможно даже после получения повестки об уточнении данных.