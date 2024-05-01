Харьковщина: Число раненых в Золочеве возросло до 13, в Липцах погибла женщина

Число раненых от российского авиа удара по Золочеву в Харьковской области возросло до 13-ти. Также россияне обстреляли село Липцы, погибла женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Количество раненых (в Золочеве – УП) выросло до девяти человек: среди них шесть гражданских мужчин, две женщины и 11-летний мальчик.

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Детали: Также в прокуратуре сообщили, что российская армия 1 мая около 16:10 обстреляла село Липцы. Осколочные ранения получила 78-летняя женщина. От полученных травм она скончалась.

По предварительным данным, оккупанты били по дому из миномета.

Обновлено в 21:26: По состоянию на 20:50, по данным прокуратуры, количество травмированных возросло до тринадцати человек, среди которых: шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик.

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Что предшествовало:

Два человека погибли в результате российских ударов управляемыми авиабомбами по поселку Золочев в Харьковской области.