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В Николаевской области и в Харькове прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 03:24
В Николаевской области и в Харькове прогремели взрывы
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на пятницу на Николаевщине в городе Снигиревка и в Харькове были слышны взрывы. 

Источник: начальник МВА Снигиревки Иван Кухта, "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: В Николаевской области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА на Николаевщину с Черного моря.

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В Харькове прогремела серия взрывов. Военные предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб.

Темы: войнаХарьковНиколаевская область
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