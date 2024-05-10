В Николаевской области и в Харькове прогремели взрывы

В ночь на пятницу на Николаевщине в городе Снигиревка и в Харькове были слышны взрывы.

Источник: начальник МВА Снигиревки Иван Кухта, "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: В Николаевской области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА на Николаевщину с Черного моря.

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В Харькове прогремела серия взрывов. Военные предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб.