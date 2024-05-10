ISW: Российские войска заметно увеличили темпы наземных атак

Российские войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Вероятно, российские военные хотят достижений до прибытия западной военной помощи на линию фронта.

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Представитель ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 9 мая заявил, что количество боевых действий существенно возросло с 84 8 мая до 146 9 мая и отметил, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей).

Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17 процентов с марта по апрель 2024 года, и что более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

В частности, количество российских атак вблизи Часового Яра выросло на 200 процентов с марта по апрель.

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Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что высохла почва после весеннего грязевого сезона, что способствует быстрому механизированному маневру, и что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи.

ISW продолжает оценивать, что российские войска будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.

Ключевые выводы ISW за 9 мая: