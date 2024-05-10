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Боррель подтвердил, что в мае несколько государств ЕС планируют признать Палестинское государство

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 10 мая 2024, 13:53
Боррель подтвердил, что в мае несколько государств ЕС планируют признать Палестинское государство
Фото: Getty Images

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Борреля, которые приводит агентство Reuters

Детали: Комментарии Борреля прозвучали накануне ожидаемого в пятницу голосования в ООН по заявке Палестины на полноправное членство.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в марте, что Испания и Ирландия, а также Словения и Мальта согласились сделать первые шаги к признанию Палестинского государства, считая, что решение о двух государствах имеет важное значение для длительного мира.

Отвечая в эфире испанской радиостанции RNE на вопрос, признают ли 21 мая Испания, Ирландия и другие страны ЕС Палестинское государство, Боррель ответил утвердительно, упомянув также Словению.

"Это символический акт политического характера. Это больше, чем признание государства, это признание воли к существованию этого государства", – сказал он, добавив, что за этими странами ЕС, вероятно, последуют Бельгия и другие.

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Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что решение о признании уже принято, хотя и не называл дату.

Израиль заявил, что планы по признанию Палестины являются "наградой для терроризма", которая уменьшит шансы на урегулирование конфликта в Газе путем переговоров.

В пятницу Генассамблея ООН должна поддержать заявку Палестины на полноправное членство, признав ее имеющей право на вступление и отправив заявку в Совбез ООН для "положительного рассмотрения этого вопроса".

Ирландский национальный вещатель RTE заявил в четверг, что Испания, Ирландия, Словения и Мальта ждали голосования в ООН и рассматривают возможность совместного признания 21 мая.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил ранее на этой неделе, что его страна признает государственность Палестины к середине июня.

Перед этим стало известно, что Норвегия готова к признанию Палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.

Сейчас 139 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство.

Темы: ПалестинаЕС
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