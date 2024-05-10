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Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 10 мая 2024, 17:18
Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине
Фото: УП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скепсис словацкого премьер-министра по сбору средств на боеприпасы для Украины, в то время как правительство Роберта Фицо отказывается оказывать военную поддержку Киеву.

Источник: президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленского спросили о том, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, который с пренебрежением отнесся к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины, а также - что он думает о позиции некоторых словацких политиков, что военная поддержка Украины только продолжает войну.

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Зеленский прежде всего поблагодарил граждан Словакии, которые, "несмотря ни на что и ни на кого", поддерживают украинцев с начала войны.

Он сказал, что скепсис по поддержке Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".

"Я желаю людям, Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе по поводу планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию", – сказал президент.

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Он добавил, что если Украине не помогать, она будет слабее, а "Путин будет идти к полному разрушению нашего государства".

"Полная оккупация нашего государства говорит, что он будет на границах вашего государства", – сказал Зеленский, отвечая словацкому журналисту.

"Если Россия будет на границе с вами – хотят этого ваши люди, не хотят – ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война… Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и, я думаю, что гораздо лучше, что их дети живы, и ходят в школу не в подвал", – добавил президент.

Ведущие украинские деятели поблагодарили жителей Словакии, которые собрали миллионы евро на закупку снарядов для Украины.

Президентка Словакии Зузана Чапутова в пятницу посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий заканчивается.

Темы: ЗеленскийСловакия
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