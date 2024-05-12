Обстрелы Вовчанска: из-под завалов достали двух мужчин и тело женщины

Утром 12 мая чрезвычайники из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла

Источник: ГСЧС, Харьковская ОВА

Детали: Отмечается, что в результате обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

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По данным ОВА, речь идет о Волчанске.

Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.

Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под разрушений до прибытия спасателей.

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Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль.

Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома.

Также в городе в воскресенье утром в результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина.