Обстрелы Вовчанска: из-под завалов достали двух мужчин и тело женщины
Утром 12 мая чрезвычайники из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла
Источник: ГСЧС, Харьковская ОВА
Детали: Отмечается, что в результате обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.
По данным ОВА, речь идет о Волчанске.
Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.
Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под разрушений до прибытия спасателей.
Чрезвычайники из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль.
Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома.
Также в городе в воскресенье утром в результате вражеского обстрела погиб 50-летний мужчина.