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В Украине в понедельник дожди, ночью заморозки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 17:31
В Украине в понедельник дожди, ночью заморозки
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В понедельник, 13 мая, в Украине ожидается небольшой дождь, в ряде областей ночью заморозки на поверхности почвы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды по Украине на 13 мая, meteo.gov.ua
прогноз погоды по Украине на 13 мая, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

На Киевщине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 9-14° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Темы: погода
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