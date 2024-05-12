Зеленский заявил об "информационных операциях" врага и призвал не вестись на эмоции

Президент Владимир Зеленский призывает "не вестись на эмоции" и слухи и доверять Силам обороны, поскольку враг использует страх украинцев в своих целях.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Российские информационные операции – это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда усложняются, когда врагу удается использовать страх.

Реклама:

Поэтому сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.

Наши воины знают, как действовать. И мы работаем для того – в том числе с партнерами, в частности с нашим внутренним украинским производством оружия, – чтобы у наших воинов было чем действовать".

Детали: Зеленский не уточнил, какие именно "информационные операции" имеет в виду.