Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский заявил об "информационных операциях" врага и призвал не вестись на эмоции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 20:00
Зеленский заявил об информационных операциях врага и призвал не вестись на эмоции
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает "не вестись на эмоции" и слухи и доверять Силам обороны, поскольку враг использует страх украинцев в своих целях.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Российские информационные операции – это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда усложняются, когда врагу удается использовать страх.

Реклама:

Поэтому сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.

Наши воины знают, как действовать. И мы работаем для того – в том числе с партнерами, в частности с нашим внутренним украинским производством оружия, – чтобы у наших воинов было чем действовать".

Детали: Зеленский не уточнил, какие именно "информационные операции" имеет в виду.

Темы: Зеленскийинформационная война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"

Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ

Журналистская премия имени Георгия Гонгадзе объявила лауреата

В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 22 мая

Силы обороны поразили в Севастополе ракетный корабль РФ "Циклон" - Генштаб

ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой

Все новости...
Зеленский
Зеленский о Харьковской области: Жестокие бои, оккупанты пытаются закрепиться
Зеленский: Продолжаются оборонительные операции на Харьковщине, добавляем туда сил
Зеленский: Добавляем наших сил на Харьковские направления
Последние новости
00:16
ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей
23:56
Новости экономика 21 мая: "посильный тариф" на электричество для населения, исторический минимум гривны
23:43
Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"
23:37
"Я мечтаю дожить до обмена внука". История семьи азовца, которая 2 года ждет его из плена
23:21
Правительство уволило одного заместителя министра энергетики и назначило другого
23:09
обновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с нескольких направлений
22:47
Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ
22:35
В Украине участились кибератаки на бухгалтеров: в Госспецсвязи назвали причину
22:26
видеоПограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении
22:15
Минфин привлек 11,5 миллиардов от продажи облигаций
Все новости...
Реклама:
Реклама: