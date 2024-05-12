Генштаб: На Харьковском направлении россияне совершили 10 атак, на фронте 146 боестолкновений

В воскресенье на фронте произошло 146 боестолкновений, в частности на Харьковском направлении россияне совершили 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугруватка Харьковской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 146 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Углы, Гремяч Черниговской области; Кондратовка, Запселье, Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаровка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

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На Купянском направлении украинскими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздоловка, Переездное Донецкой области.

На Краматорском направлении украинскими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Григорьевка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Калиновка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении защитниками отражено 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волчье, Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Красногоровка, где враг, при поддержке авиации, 4 раза пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Времовском направлении защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Красное и Зеленый Гай Запорожской области.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Работино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львов Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольговка, Львов, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления БпЛА и 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.