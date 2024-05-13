Ближайшие два дня в Украине будет прохладно и ветрено

Во вторник, 13 мая, в Украине будет прохладно, в северных и Винницкой областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В южной части, на Кировоградщине и Днепропетровщине синоптики прогнозируют умеренные кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

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Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в южной части 5-10° тепла. Днем 11-16°, на Закарпатье 17-22°, а в Карпатах ночью температура опустится до 0°, днем 7-12° тепла.

В Киеве будет без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 3-5° тепла, а днем 12-14°.

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15 мая в восточных, юго-восточных и в большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 3-8° тепла, днем 11-16°. На Закарпатье поднимется до 21°.

В столице в среду будет без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.