В ЕС согласовали расширение механизма санкций против Ирана за поддержку России

Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в пресс-службе Совета ЕС

Детали: Совет ЕС расширил "рамочный" механизм для применения санкций против Ирана, действующий с июля 2023 года. До сих пор он предусматривал запрет на экспорт из ЕС в Иран компонентов, которые могут использовать для конструирования и производства беспилотников, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, причастных к этой программе.

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"Учитывая то, что Иран продолжает оказывать России военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, а также поддерживает негосударственные вооруженные формирования на Ближнем Востоке и в районе Красного моря, и учитывая атаку Ирана против Израиля с использованием ракет и беспилотников 13 апреля 2024 года, Совет решил, что способность ЕС применять ограничения теперь будет касаться не только беспилотников, но и ракет", - отметили в коммюнике.

Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что оно уже состоялось.

Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.