Украинские парламентарии в США предпринимают новые попытки заставить администрацию президента США Джо Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для ударов по территории России.

Источник: Politico

Детали: Отмечают, что отсутствие возможности бить по территории РФ удерживало Украину от атак на российские позиции при подготовке к наступлению в направлении Харькова.

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Сообщается, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе, поскольку Киев стремится нанести удар по российским военным складам, расположенным на территории РФ.

В Украине неделями наблюдали, как россияне скапливаются у границы, не имея возможности использовать оружие, предоставленное США, для нанесения превентивного удара из-за политики Вашингтона.

Администрация Байдена поставила условием предоставления Украине дальнобойного вооружения то, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по территории России.

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В частности, председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия, который сейчас во Ввшингтоне, заявил, что "главной проблемой является политика Белого дома по ограничению способности Украины наносить удары по военным целям на территории России".

Россия хорошо осознает это ограничение и может сосредоточить на границе не менее 30 000 военнослужащих и техники, не боясь попасть под удар американских тактических ракетных комплексов дальнего радиуса действия, которые Украина использует для разрушительного воздействия на российские войска на территории Украины.

Председатель специальной парламентской комиссии по вопросам вооружений и боеприпасов Александра Устинова рассказала, что в Украине видели, что военные РФ сидят за один-два километра от границы на территории России и "ничего не могли с этим поделать".

Парламентарии являются частью большей группы украинских законодателей, которые на этой неделе встречаются с около десятком офисов Конгресса, чтобы попытаться привлечь их к своим усилиям, направленным на то, чтобы заставить Белый дом изменить курс.

Двое американских чиновников на просьбу прокомментировать ситуацию подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась. "Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", - сказал один из них.

Напомним: