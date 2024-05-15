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СМИ сообщили об успешной операции Фицо, потом опровергли

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 15 мая 2024, 21:31
СМИ сообщили об успешной операции Фицо, потом опровергли
Раненого Роберта Фицо перевозят с вертолета в здание больницы. фото: Getty Images

Словацкий телеканал TA3 сообщил, что премьер-министр страны Роберт Фицо, который подвергся покушению, успешно перенес операцию, но после этого изменил информацию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сначала TA3 утверждал, что Роберт Фицо "перенес успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается". Телеканал добавил, что нападавший "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.

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Но по состоянию на 21:28 эти сообщения исчезли из трансляции TA3, зато появилось уточнение, что он общался и был в стабильном состоянии на время госпитализации.

Перед тем министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули задели несколько внутренних органов.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

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По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".

Темы: ФицоСловакиячрезвычайное происшествие
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