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Новая Зеландия расширяет санкции против РФ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 03:24
Новая Зеландия расширяет санкции против РФ
флаг Новой Зеландии, фото: wikipedia

Новая Зеландия вводит санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают военную поддержку России в войне против Украины.

Источник: сообщение правительства Новой Зеландии

Детали: Отмечается, что министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс о введенных санкциях.

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Прямая речь Питерса: "Россия непосредственно поддерживается своим военно-промышленным комплексом в незаконной агрессии против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность.

Новая Зеландия осуждает всех юридических и физических лиц, которые оказывают эту военную поддержку".

"В рамках этого нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юридических лиц, причастных к передаче оружия из КНДР в Россию для использования против Украины, а также на иранских субъектов, участвующих в оказании военной помощи России.

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Передача иранских беспилотников России способствует ее незаконной войне в Украине".

Детали: Также отмечается, что эти санкции направлены против тех, кто способствует принудительному перемещению украинских детей в Россию и оккупированную Россией Украину.

Прямая речь Питерса: "Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей во вторжении в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины как суверенной страны".

Детали: С момента принятия Закона о санкциях в отношении России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 1 700 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер, добавили в правительстве.

Темы: санкции
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