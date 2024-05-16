СМИ: В Германии обыскивают ультраправого политика, которого могла финансировать Россия

В четверг 16 мая правоохранители проводят обыски у политика правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Петра Быстроня, который является вторым номером партии на европейских выборах.

Источник: немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным издания, прокуратура Мюнхена инициировала расследование в отношении Быстроня. В связи с этим с утра 16 мая проводятся обыски в связанных с ним помещениях в Берлине и в Баварии, а также на Майорке и в офисе в Бундестаге. Всего задействованы около 70 правоохранителей.

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Политика якобы подозревают в коррупции и отмывании средств.

Бундестаг ранее дал согласие на расследование и снял иммунитет с Быстроня, во время голосования воздержалась только "АдГ".

Подозрения против депутата касаются дела вокруг медиаресурса Voice of Europe, который действовал как инструмент российского влияния и пропаганды в Европе.

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Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Медиакомпания также могла скрыто оказывать финансовую поддержку "удобным" для России кандидатам на выборах в Европарламент, в том числе Быстроню, который является вторым номером своей партии на европейских выборах и часто появлялся на Voice of Europe.

В одном из интервью, записанном в феврале в Праге, Быстронь сетовал, что немецкая правительственная коалиция не идет навстречу фермерам, но дает Украине большие объемы военной помощи, и что у правительства "есть деньги на убийство людей в других странах, но нет денег для немецких фермеров".

По данным журналистов, у чешских служб есть видео- и аудиодоказательства того, что Быстронь брал деньги. Сам политик изначально отвергал обвинения.

Spiegel отмечает, что Быстронь много лет был лично знаком с Медведчуком и даже приезжал к нему в гости.

Дальнейшее расследование должно установить, нарушил ли Быстронь немецкое законодательство. По действующим правилам, для доказательства нарушения нужно будет установить не только то, что депутат взял деньги, но и что это было в обмен на определенную услугу, связанную с его мандатом.

Ранее издание сообщало, что Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах.