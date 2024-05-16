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Российские войска обстреляли Херсон, пострадали два человека

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 18:26
Российские войска обстреляли Херсон, пострадали два человека
фото - getty images

Армия РФ 16 мая обстреляла Корабельный район Херсона, из-за удара пострадала женщина и мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за вражеского удара пострадала 54-летняя женщина. Она получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" оказала пострадавшей помощь на месте".

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Детали: Позже стало известно, что в больницу доставили 52-летнего мужчину, который получил взрывную травму.

Темы: Херсон
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