Молдова 20 октября проведет референдум о вступлении в ЕС

Парламент Молдовы на заседании 16 мая утвердил дату референдума о присоединении страны к Европейскому Союзу. Голосование состоится 20 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS). Еще 20 депутатов от оппозиции воздержались, один депутат от оппозиции проголосовал против.

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Авторы законопроекта изменили вопрос, выносимый на референдум. Вместо вопроса "Вы за присоединение Молдовы к ЕС?" в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы". И два варианта ответа: "Да" и "Нет".

Один из авторов законопроекта о проведении референдума, депутат PAS Вероника Рошка добавила, что в избирательном бюллетене будут указаны конкретные изменения, которые будут внесены в Конституцию, если на референдуме большинство избирателей проголосуют ЗА.

Напомним: В таком случае в преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития Молдовы. В Конституции также появится отдельная статья "Европейская интеграция". В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС. После присоединения к этим договорам и актам у них будет приоритет перед национальными законами. Отметим, что эти поправки внесут сразу после признания Конституционным судом результатов референдума, без дополнительного голосования в парламенте.

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Отметим, что ранее спикер парламента Игорь Гросу говорил, что референдум состоится в один день с президентскими выборами. Это означает, что президентские выборы в Молдове, также могут состояться 20 октября, если соответствующую дату утвердит парламент.

По данным апрельского опроса, 56% граждан Молдовы проголосовали за вступление в Европейский Союз, если бы такой вопрос вынесли на референдум.

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