Бои за Волчанск. Фортификации в Харьковской области. Путин снова "готов к переговорам" | ТОК-ШОУ УП

Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":

- Бои за Волчанск. Какова настоящая цель наступления РФ на Харьковщину и пойдут ли оккупанты на Сумщину?

- Фортификации: подготовили ли оборонительные рубежи для Сил обороны

- Очередная порция "готовности к переговорам" от Путина. Почему сейчас?

- Отключение света. Чего ждать зимой?

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Гости студии:

- Виталий Литвин, старший офицер секции разведки бригады "Рубеж"

- Геннадий Друзенко, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. – Николая Пирогова.

- Максим Морозов, боец "Легиона Свободы"

- Роман Погорелый, Соучредитель и аналитик платформы DeepState

- Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА

- Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго"

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