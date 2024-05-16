Бои за Волчанск. Фортификации в Харьковской области. Путин снова "готов к переговорам" | ТОК-ШОУ УП
Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":
- Бои за Волчанск. Какова настоящая цель наступления РФ на Харьковщину и пойдут ли оккупанты на Сумщину?
- Фортификации: подготовили ли оборонительные рубежи для Сил обороны
- Очередная порция "готовности к переговорам" от Путина. Почему сейчас?
- Отключение света. Чего ждать зимой?
Гости студии:
- Виталий Литвин, старший офицер секции разведки бригады "Рубеж"
- Геннадий Друзенко, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. – Николая Пирогова.
- Максим Морозов, боец "Легиона Свободы"
- Роман Погорелый, Соучредитель и аналитик платформы DeepState
- Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА
- Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго"
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