Министр обороны Британии назвал выслание своего атташе из России "отчаянным шагом"

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал решение Министерства иностранных дел России объявить персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на реакцию Шаппса в Twitter (X)

Детали: По мнению британского министра, высылка Россией атташе по вопросам обороны Британии "является отчаянным шагом".

Реклама:

"В то время как российский атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашим атташе было то, что он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины на фоне его незаконного и варварского вторжения", – добавил он.

Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move.



Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 16, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в начале мая Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, и лишение дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как считают, использовались в разведывательных целях.

Кроме того, Лондон ввел новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в частности ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

В ответ Россия 16 мая объявила о высылке атташе по военным вопросам британского посольства и пообещала, что продолжение следует.