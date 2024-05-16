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Министр обороны Британии назвал выслание своего атташе из России "отчаянным шагом"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 22:30
Министр обороны Британии назвал выслание своего атташе из России отчаянным шагом
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. фото - getty images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал решение Министерства иностранных дел России объявить персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на реакцию Шаппса в Twitter (X)

Детали: По мнению британского министра, высылка Россией атташе по вопросам обороны Британии "является отчаянным шагом".

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"В то время как российский атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашим атташе было то, что он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины на фоне его незаконного и варварского вторжения", – добавил он.

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Напомним, в начале мая Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, и лишение дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как считают, использовались в разведывательных целях.

Кроме того, Лондон ввел новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в частности ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

В ответ Россия 16 мая объявила о высылке атташе по военным вопросам британского посольства и пообещала, что продолжение следует.

Темы: ВеликобританияРосcия
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