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СМИ: G7 поддержит план ЕС по использованию замороженных активов России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 23:23
СМИ: G7 поддержит план ЕС по использованию замороженных активов России
getty images

Министры финансов стран "Группы семи" на встрече 24-25 мая, как ожидается, поддержат план Европейского Союза по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в военных действиях.

Источник: об этом журналистам на условиях анонимности сообщил чиновник Министерства финансов Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Собеседник сказал, что G7 поддержит позицию ЕС по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет об использовании именно доходов от активов, а не самих активов.

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Любое решение по активам РФ должно иметь поддержку ЕС и "прочную правовую основу", заявил представитель итальянского Минфина.

Он добавил, что встреча министров финансов "Группы семи" позволит осуществить подготовительную работу для принятия окончательного решения лидерами стран на саммите в июне.

G7 заморозила активы России на сумму около 300 миллиардов долларов вскоре после полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор Европейский Союз и страны G7 обсуждают, использовать ли эти средства для помощи Украине и как именно.

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США предложили конфисковать все российские активы, но ЕС не согласился, ссылаясь на риски для евро и юридические последствия. С недавних пор Вашингтон продвигает идею использования росактивов в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

На прошлой неделе послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам

Темы: G7РосcияЕС
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